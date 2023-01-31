Соседи оставили москвичке записку на двери и вызвали споры пользователей сети

На двери квартиры в подъезде одной из московских многоэтажек кто-то из соседей оставил местной жительнице необычную записку. Ее фотографию опубликовали в группе «Москва» во «ВКонтакте».

«Не строй из себя порно-актрису. Закрывай подушкой рот!» — написано на листке.

Увиденное вызвало споры пользователей сети. Некоторые встали на сторону автора послания, отметив, что необходимо соблюдать правила приличия. Другие заявили, что люди в праве заниматься в своих квартирах чем угодно, а сосед написал записку из зависти.

«Такое обычно пишут делают те, кто завидует», «Что хотят, то и делают у себя в квартире. Лучше уж стоны пусть слышны будут, чем избиение детей и жены», «Зачем орать-то так, что соседи слышат? Пускай кляп себе ставит», «Тут нечему завидовать, если ты тем более живешь не в частном доме. Другие люди ваши страсти не должны слышать», — прокомментировали юзеры.

Ранее в одном из столичных подъездов заметили необычное объявление разведенного мужчины. По этому поводу мужчина украсил подъезд воздушными шарами и принес к лифту несколько банок пива.