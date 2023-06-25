Записка в подъезде подмосковной многоэтажки разозлила россиян

В подъезде одной из многоэтажек в подмосковных Химках появилась необычная записка. Ее автор попросил своих соседей перестать громко любить друг друга. Текст послания, опубликованный в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте», разозлил россиян.

«Мы — ваши соседи — безмерно рады за вашу страсть. Но прошлой ночью вы не просто любили друг друга, а е**ли наши уши. Просим умерить пыл и убавить громкость. И да, девушка 100 процентов переигрывает», — говорится в послании.

Подписчиков сообщества разозлило такое обращение. Многие указали, что в своих квартирах люди могут делать все, что им захочется.

«Так выглядит зависть и злоба. Просто кто-то умеет жить, а кто-то только жаловаться на всех», «Вот, правда, ненормальные люди у нас. Может, еще не дышать? Купи дом себе отдельно и живи спокойно», «Что хотят, то и делают у себя в постели. А вечно недовольные чем-то всегда найдутся. Беруши вам в помощь либо свой дом», — прокомментировали юзеры.

Ранее соседи оставили москвичке записку на двери и вызвали споры пользователей сети.