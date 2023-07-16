Эндокринолог предупредила об опасности запивания таблеток некоторыми жидкостями

Об опасности запивания таблеток некоторыми жидкостями предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она уточнила, что любые препараты нужно запивать исключительно обычной водой.

«Объясню — все таблетки содержат действующее вещество, которое может дать нежелательный побочный эффект при соединении с другими веществами», — написала она.

Так, ни в коем случае нельзя запивать таблетки алкоголем, это может привести к серьезной интоксикации и усилению побочных эффектов. Кроме того, врач не рекомендует запивать их молоком, оно может затруднить всасывание лекарства, кислыми морсами и соками (особенно это касается аспирина или раздражающих стенки желудка лекарств).

Чай, кофе, какао, квас и газировки также не следует использовать для этих целей, добавила Павлова.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева назвала повышающие риск развития диабета лекарства.