Пользователи сети заподозрили возвращение телешоу «Вечерний Ургант»

«Судя по интерьерам, Бузова с Маликовым снимаются в студии "Вечернего Урганта". Шоу возвращается?» — задались вопросом администраторы Telegram-канала «НеМалахов».

Некоторые юзеры предположили, что в студии снимают новогодний эфир, где Маликов и Бузова выступили приглашенными звездами. Другие же отметили, что в той же студии могут снимать шоу «Мечталлион» на Первом канале.

«Ну если выйдет эта передача, тогда я вообще ничего не понимаю, «Ну это уже за гранью!», «Гадость!» — возмутились подписчики канала.

В пресс-службе Первого канала «Мосленте» возвращение шоу с Иваном Ургантом не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее о карьере Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира главного канала страны его сын оказался безработным.