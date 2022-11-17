Диетолог назвал альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов

Альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов назвал в беседе с News.ru диетолог Михаил Гинзбург.

«Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной, жирностью не больше 15 процентов», — сказал специалист.

Если не получится ограничиться сметаной, Гинзбург посоветовал майонез, приготовленный на основе оливкового, а не подсолнечного масла. Однако этот продукт, по его словам, все равно остается очень калорийным и тяжело усваивается.

«Так что сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез», — заявил диетолог.

Ранее диетолог назвала наименее вредный фастфуд. По словам Елены Соломатиной, это пицца без копченой колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов.