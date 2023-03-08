Агутин рассказал о «запрещеночке» в праздничных подарках Анжелике Варум

О решении проблем с праздничными подарками в период санкций и антисанкций рассказал в интервью mk.ru музыкант Леонид Агутин. Он признался, что достает своей жене певице Анжелике Варум «запрещеночку» и ювелирные изделия, официально не продающиеся в России.

«Да, непростой момент — запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое "достать", у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт», — рассказал журналистам артист.

Он отметил, что его жена, как правило, получает от него дорогие подарки.

Ранее российский певец Юрий Лоза поделился секретом идеального подарка на 8 Марта.