06:38, 08 марта 2023
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Агутин рассказал о «запрещеночке» в праздничных подарках Анжелике Варум
Леонид Агутин признался, что «достает» для Анжелики Варум «запрещеночку» на праздники.
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
О решении проблем с праздничными подарками в период санкций и антисанкций рассказал в интервью mk.ru музыкант Леонид Агутин. Он признался, что достает своей жене певице Анжелике Варум «запрещеночку» и ювелирные изделия, официально не продающиеся в России.
«Да, непростой момент — запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое "достать", у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт», — рассказал журналистам артист.
Он отметил, что его жена, как правило, получает от него дорогие подарки.
Ранее российский певец Юрий Лоза поделился секретом идеального подарка на 8 Марта.