Инфекционист предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе

Об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе предупредил в Telegram-канале Минздрава России главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания», — сказал эксперт.

Кроме того, алкоголь негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. При лихорадке частота сердечных сокращений и так повышается, а алкоголь, по словам Чумакова, может спровоцировать возникновение аритмий, опасных для жизни. Также даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина B12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма.

Ранее нарколог перечислил правила употребления алкоголя за новогодним столом. Нарколог посоветовал запивать каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, чтобы избежать обезвоживания и снизить градус напитка.