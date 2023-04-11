В России запретят продажу вейпов детям и подросткам

Госдума приняла решение о запрете на продажу вейпов детям и подросткам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Принятый сегодня Государственной Думой законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним», — заявил политик. Он напомнил, что инициативу поддержало большинство россиян в проведенном в начале года опросе.

Политик подчеркнул, что жидкости для электронных сигарет содержат в себе химические вещества, способные вызывать развитие злокачественных опухолей. Кроме того, токсичные пары электронных устройств вызывают появление рубцов на легких, отметил спикер.

Ранее Wildberries оштрафовал на сотни миллионов рублей продавцов бонгов и вейпов.