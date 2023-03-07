Wildberries оштрафовал на сотни миллионов рублей продавцов бонгов и вейпов

На 601 миллион рублей оштрафовал продавцов бонгов и безникотиновых вейпов маркетплейс Wildberries, сообщает Telegram-канал Baza.

«3 февраля Wildberries напомнил продавцам, что на площадке изменилась оферта и там больше нельзя торговать вейпами, одноразовыми электронными сигаретами и системами нагревания табака. Уже через несколько дней маркетплейс заблокировал карточки с такими товарами — и за каждую из них продавцы получили по 25 тысяч рублей штрафа», — птшет канал.

Сотрудники поддержки интернет-магазина сослались на оферту, в которой сказано, что товары не должны нарушать законы РФ, однако в документе не упоминаются бонги, вейпы и аксессуары к ним. В разговоре с Baza представитель Wildberries заявил, что «такая продукция потенциально опасна для клиентов». Некоторые продавцы ухитрялись под видом безникотиновой продукции продавать товары с содержанием никотина, добавили в компании.

Площадка потребовала от продавцов оформить платный возврат товара со склада на сумму от 113 рублей за единицу. Торговцы отправили в Wildberries досудебную претензию и пришли в московский офис компании, но туда их не пустила полиция, сообщает Baza.

Ранее на склад маркетплейса в Подмосковье нагрянул ОМОН. У сотрудников склада взяли образцы ДНК и проверили их на возможную причастность к экстремистской деятельности.