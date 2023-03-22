Названа средняя зарплата фитнес-тренеров в Москве

Средняя зарплата фитнес-тренеров в Москве была раскрыта в исследовании Росстата, передает «Коммерсантъ». Стало известно, что профессиональный тренер в столице зарабатывает в месяц около 122 тысяч рублей.

По данным службы статистики, в среднем по стране такие профессиональны получают 64,1 тысячи рублей. Однако, по словам аналитиков FitnessData, в среднем по России фитнес-тренеры зарабатывают 73 тысячи в месяц.

Как сообщает сервис HeadHunter, медианная зарплата инструкторов по фитнесу в стране за год уменьшилась на 11 процентов, тогда как в Москве, напротив, повысилась на 8 процентов.

Ранее был раскрыт заработок московского сомелье. Стало известно, что специалист по выбору вин в Москве получает в среднем 100 тысяч рублей.