Раскрыт средний заработок московского сомелье

Среднюю зарплату сомелье в Москве раскрыли в совместном исследовании пресс-службы сети AZIMUT Hotels и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, передает РИА Новости. Стало известно, что специалист по выбору вин в столице зарабатывает в месяц около 100 тысяч рублей.

Так, зарплата у московских сомелье в 2023 году оказалась примерно на 20 процентов выше, чем годом ранее. При этом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи такие специалисты получают в среднем 55-60 тысяч рулей в месяц.

Средний заработок управляющих отелем в Москве тоже составляет около 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге на этой вакансии предлагают 90 тысяч, в Екатеринбурге — 75 тысяч рублей в месяц.

В среднем работникам гостиничной отрасли и индустрии туризма в России платят 48,8 тысячи рублей в месяц. При этом зарплатные ожидания у кандидатов за год выросли с 53,4 тысячи рублей до 56,1 тысячи рублей, а число вакансий уменьшилось с 35,3 тысячи до 32,9 тысячи.

Ранее москвичи назвали оптимальный ежемесячный доход для комфортной жизни.