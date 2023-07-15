Москвичи назвали зарплату мечты

Зарплату мечты назвали россияне в опросе сервиса «Работа.ру». Результатами исследования делится «Лента.ру».

Самый высокий желаемый доход назвали жители Тюменской области — 221 тысяча рублей в месяц. На втором месте оказались москвичи и жители Московской области, считающие зарплатой мечты 193 тысячи рублей в месяц. В Башкортостане эта сумма составила 170 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли Ростовская область и Краснодарский край, опрошенные из этих регионов мечтают зарабатывать 165 и 155 тысяч рублей в месяц соответственно.

Самый скромный желаемый доход оказался у жителей Новосибирской, Самарской и Воронежской областей. Опрошенные из этих регионов назвали зарплатой мечты 136, 134 и 133 тысячи рублей в месяц соответственно.

Ранее Москва стала второй в рейтинге регионов с самой большой зарплатой в России. Cредний уровень дохода в столице приблизился к отметке 141,9 тысячи рублей в месяц.