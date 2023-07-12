Названы регионы с самой большой средней зарплатой в России

Регионы с самой большой средней зарплатой по России были названы в рейтинге Центробанка и Росстата Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), передают «Известия».

Лидером рейтинга стала Чукотка со средней зарплатой в 154,9 тысячи рублей в месяц. Второе место заняла Москва, где средний уровень дохода приблизился к отметке 141,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ со средним заработком населения в 138 тысяч рублей.

В топ-5 регионов с самыми большими зарплатами по стране вошли Магаданская область — 126 тысяч рублей в месяц и Ненецкий автономный округ — 112,8 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым предложением июля в Москве стала вакансия стоматолога-ортопеда.