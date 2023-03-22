Раскрыты зарплатные ожидания представителей популярных профессий в России

Зарплатные ожидания представителей популярных профессий в России выяснили в совместном исследовании сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», результаты которого имеются у «Мосленты». По имеющимся данным, работники сферы недвижимости озвучили желаемый доход в 280 тысяч рублей в месяц.

На втором месте в рейтинге по величине зарплатных ожиданий оказались работники сферы IT, которые указывали сумму в 207 тысяч рублей. Зарплату в размере 195 тысяч рублей хотели бы получать сотрудники сферы строительства, а банковские работники в среднем указывали зарплату в 177 тысяч рублей. Представители сферы продаж идеальной суммой ежемесячного заработка назвали 165 тысяч рублей.

При этом наибольшие зарплатные ожидания оказались у россиян, предпочитающих гибридный график — почти 176 тысяч рублей. «Удаленщики» хотели бы получать 163 тысячи рублей, а офисные сотрудники — 126 тысяч рублей.

Ранее столичные жители назвали оптимальный ежемесячный доход для комфортной жизни. Москвичи хотели бы получать 144 тысячи рублей в месяц.