Москвичи назвали оптимальный ежемесячный доход для комфортной жизни. В исследовании «СберСтрахование жизни», результаты которого имеются в распоряжении «Известий», жители столицы признались, что для ощущения счастья им необходимо получать 144 тысячи рублей в месяц.

Больше, чем москвичи, хотят получать жители Севастополя (174 тысячи рублей в месяц) и Тюмени (180 тысяч рублей в месяц).

При этом в среднем по России женщинам для комфортной жизни требуется более высокий доход, чем мужчинам — 108 тысяч рублей в месяц против 84 тысяч рублей в месяц. По результатам опроса, женщины также называют более высокую сумму накоплений — восемь миллионов против семи миллионов рублей у мужчин.

Ранее стало известно, что в Москве кандидатам на должность директора call-центра обещают зарплату от 500 тысяч рублей.