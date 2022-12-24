Жители Подмосковья «заскучали» по QR-кодам времен пандемии

По QR-кодам, которые во время пандемии 2020-2021 были введены для борьбы с COVID-19 в Москве и области, «заскучали» жители Подмосковья в комментариях под публикацией в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». Во второй половине декабря в городе наблюдаются сильные пробки.

«Верните QR-коды. Так хорошо было на дорогах — что в Химках, что в целом по Москве», «У нас на работе всегда был пропуск на авто! И ездил по пустым дорогам! Верните QR-коды!», «Так хорошо было! Дороги пустые!», «Помню те времена, шикарно было», — прокомментировали юзеры.

Однако, по мнению администрации паблика, лучше лишнее время постоять в пробке, чем вновь столкнуться с ограничениями на посещение общественных мест, как было в 2020-2021 годах. «Наверное, все-таки лучше постоять в пробках, чем иметь право перемещаться только по QR-кодам», — написали они.

Ранее на юго-западе столицы москвичи вытолкнули застрявший автобус из снега и попали на видео.