Кинолог дал рекомендации желающим завести собаку

Голубев подчеркнул, что важно быть готовым в тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания и что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье.

Кроме того, важно убедиться, что ни у кого из членов семьи нет аллергии. А если она есть, проверить, что именно может ее вызывать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.

«Не стоит расстраиваться, если у вас или у кого-то из членов семьи оказался положительный результат. Проконсультируйтесь с врачом, возможно вам можно завести собаку определенной породы, которая именно для вас не будет аллергенной», — отметил специалист.

Ранее Голубев перечислил самые распространенные собачьи фобии.