Кинолог дал рекомендации желающим завести собаку
Кинолог Голубев: нужно осознать ответственность, прежде чем заводить собаку.
Основные рекомендации желающим завести собаку дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь, он посоветовал заранее осознать всю ответственность, прежде чем заводить питомца.
«Определитесь с породой, опросите всех членов семьи, готовы ли они к животному в доме, оцените свои возможности, расспросите своих знакомых, у которых уже есть питомец, об их быте. После этого принимайте решение, опираясь на факты, а не фантазии. И тогда реальная жизнь с собакой вас не разочарует», — пояснил он.
Голубев подчеркнул, что важно быть готовым в тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания и что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье.
Кроме того, важно убедиться, что ни у кого из членов семьи нет аллергии. А если она есть, проверить, что именно может ее вызывать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.
«Не стоит расстраиваться, если у вас или у кого-то из членов семьи оказался положительный результат. Проконсультируйтесь с врачом, возможно вам можно завести собаку определенной породы, которая именно для вас не будет аллергенной», — отметил специалист.
Ранее Голубев перечислил самые распространенные собачьи фобии.