«Завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян

Мужчина в классическом черном костюме спустился на станцию метро с едой из закрывшегося в России «Макдоналдса» и возмутил россиян. Снимок опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На постановочной фотографии изображен молодой мужчина, сидящий за столом с белой скатертью. На столе стоит открытый серебряный поднос с картошкой фри и бургером. «Так выглядит роскошь. Завидный жених», — подписал автор топика.

«С каких пор фастфуд вообще был чем-то более, чем еда низкого качества? Руки обленились картошки с салом нажарить?», «Моя свадьба мечты», «Тарелка с пельменями была бы актуальнее», «Лучше борщ, лучок, сало, самогон и огурчик, а не вот это вот», — прокомментировали юзеры.

Ранее двое мужчин, одетых в костюмы российских революционеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина, рассмешили россиян.