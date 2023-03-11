Вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк получила неожиданный подарок от брата

«Смотрите, какая красота! Я знала, что он готовит для меня какой-то подарок, но не знала, что конкретно. Смотрите, какой он красивый, на нем тигры кусают знак бесконечности. Просто топчик, мне так приятно. Очень красиво. И главное, что у него такой же браслет, только со львом. Вот такие у нас теперь парные браслетики», — поделилась эмоциями блогер.

Заворотнюк также рассказала подписчикам о своей реакции на московскую зиму. Она подчеркнула, что находится «в полнейшем отрицании того, что происходит за окном», не хочет видеть снег и ощущать холод, поэтому ходит по дому в легкой майке.

Ранее Анна Заворотнюк раскрыла секрет поддержания хорошей формы. Она отметила, что не ограничивает себя в еде.