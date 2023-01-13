Стало известно о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

Актуальную информацию о состоянии здоровья знаменитого фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова сообщил в разговоре с «Матч ТВ» отец спортсмена Сергей Костомаров.

«У Романа все так же. Новостей нет. Состояние такое же стабильно тяжелое», — такой комментарий дал корреспондентам отец олимпийского чемпиона. Известно, что сейчас спортсмен находится на лечении в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию StarHit, что у фигуриста диагностирована левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом, сепсисом, а также интоксикацией всего организма. По его словам, сейчас спортсмен находится в коме и подключен одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, которые поддерживают жизнедеятельность организма.

«В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа. Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию в понедельник вечером, 9 января. Спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди.