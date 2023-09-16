14:22, 16 сентября 2023
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Стало известно о состоянии здоровья актера Любшина
Актера Станислава Любшина перевели из реанимации.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
90-летнего народного артиста РСФСР Станислава Любшина перевели из реанимации после перенесенного микроинсульта, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, в настоящий момент актер находится в обычной палате Боткинской больницы, в его состоянии врачи наблюдают положительные изменения.
Два дня назад Любшина госпитализировали с предварительным диагнозом «транзиторная ишемическая атака головного мозга». Артист почувствовал себя плохо на репетиции спектакля в Московском художественном театре имени Чехова.