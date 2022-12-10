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13:53, 10 декабря 2022
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Педиатр дала советы по лечению зеленых соплей

Педиатр дала советы по лечению зеленых соплей
Фото: unsplash

Советы по лечению зеленых и желтых соплей у детей дала в своем Telegram-канале врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная. Она объяснила, что выделения меняют цвет при ОРВИ на 3-4 день.

«Это связано это с тем, что защитные клетки (нейтрофилы), которые поглотили вирусы или бактерии, погибают и выделяют фермент зеленого цвета (миелопероксидазу, которая является антибактериальным белком). Это норма! И говорит о том, что иммунная система ребенка работает правильно!» — объяснила специалист.

Она уточнила, что чем суше в помещении, тем гуще слизь и тем интенсивнее она окрашивается в желто-зеленый цвет.

В данном ситуации Левадная рекомендует не использовать капли и антибиотики, а нормализовать влажность и температуру воздуха в помещении, чтобы увлажнить слизистую. Кроме того, необходимо чаще давать ребенку теплое питье, больше гулять на свежем воздухе (если позволяет погода и состояние ребенка), а также промывать нос солевым раствором по мере необходимости.

Ранее об опасности увеличенных лимфоузлов у детей предупредил известный педиатр-иммунолог и соведущий программы Елены Малышевой «Жить здорово!» Андрей Продеус.

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