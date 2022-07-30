Жанна Агузарова назвала объединяющие большинство москвичей качества

Объединяющие большинство москвичей качества назвала в беседе с «Москвич Mag» певица, экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова.

«Москвичи в основном оптимистичные и веселые люди. По духу я, Жанна Агузарова, — музыкант и гражданин мира, но и, конечно же, москвичка — и морально, и официально», — заявила артистка.

Агузарова переехала в российскую столицу в начале 1980-х с целью поступления в университет. «Жила в центре. Город принял меня сразу! Сейчас живу в пяти остановках на метро от Кремля», — рассказала она.

Певица подчеркнула, что в Москве ее абсолютно ничего не раздражает и нелюбимых районов города у нее нет. В число особо привлекающих звезду уголков столицы входят район ГУМа, Красная и Пушкинская площади, Рождественский бульвар, музучилище на Пролетарке.

Ранее отличающее москвичей от жителей других городов качество назвал советский и российский актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.