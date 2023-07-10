Певица Жасмин раскрыла отношение к пластическим операциям

В желании сделать ринопластику в молодости призналась в интервью «Леди Mail.ru» певица Жасмин.

«Я долгое время, еще лет с 20, подумывала о том, чтобы сделать ринопластику. Но у меня не было проблемы с сильным неприятием себя», — заявила 45-летняя артистка, отметив, что в итоге она стала воспринимать свой нос и «еврейский профиль» как особенность, уникальность.

К пластической хирургии в целом Жасмин относится нейтрально. По ее мнению, людям, имеющим изъян, с которым невозможно примириться, стоит прибегнуть к пластике.

Ранее об отсутствии потребности в пластических операциях рассказала 61-летняя супруга певца Александра Малинина, врач, кандидат медицинских наук Эмма Малинина.