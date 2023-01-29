Раскрыт желаемый уровень зарплаты у россиян

Большинство россиян в 2023 году хотело бы получать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Желаемый уровень зарплат среди населения раскрыли в исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», данные приводит РИА Новости.

В желании получать указанную сумму признались 42 процента респондентов. 22 процентам для комфортной жизни необходимо 100-150 тысяч, еще около восьми процентов хотят зарабатывать 150-200 тысяч. О том, что для жизни им достаточно менее 30 тысяч рублей в месяц, заявили лишь два процента.

При этом 17 процентов сообщили, что в новом году хотят зарабатывать 30-50 тысяч рублей. В том, что их желаемый и реальный доход совпадают, признались лишь 14 процентов респондентов.

Ранее советы желающим увеличить свой доход дала эксперт в области маркетинга, бизнес-наставник и консультант по продажам Анастасия Любарская. Она порекомендовала развивать финансовую грамотность.