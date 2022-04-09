Психотерапевт объяснила навязчивое желание россиян обновлять новостную ленту

Психолог и психотерапевт Куралай Нуркадилова в беседе с «Мослентой» рассказала, как перестать переживать из-за плохих новостей, а также объяснила навязчивое желание россиян обновлять новостную ленту.

По ее словам, изменения в мировой повестке вызывают определенные переживания о том, что придется отказаться от чего-то и резко изменить образ жизни. Также это могут быть и страхи уровня «выживания» или же боязнь снизить уровень жизни. «Далеко не все обладают достаточно гибким мышлением, чтобы быть готовыми быстро трансформировать свои подходы и привычки. Поэтому массовый стресс из-за плохих новостей — это в первую очередь сигнал о неготовности людей меняться», — объясняет она.

По ее словам, очень важно не жить в ожидании плохих новостей, так как в таком случае даже если в жизни будет происходит что-то позитивное, человек не сможет этого увидеть, так как его мозг будет настроен только на плохое.

Нестабильные ситуации также заставляют людей принимать серьезные решения, чего человек обычно боится больше всего. «Навязчивое желание обновлять ленту новостей каждую минуту — сигнал о том, что вы не уверены в себе и своем мнении, у вас нет внутренней опоры. Вы ищете ответы на свои вопросы во внешней среде и надеется, что кто-то придет и спасет вас, улучшит вашу жизнь, возьмет на себя ответственность за ваши проблемы», — отмечает психолог. В данном случае эксперт рекомендует устроить «детокс» от новостей на несколько дней, а может, и на неделю.

По ее словам, неумение быть в пресловутом «моменте» — это огромная проблема для множества людей. Жизнь в мечтаниях не приводит к реальным результатам, так как в голове у человека одна картинка, а в жизни — совершенно другая.

Нуркадилова отмечает, что необходимо ставить реалистичные цели и начать совершать шаги по их претворению в жизнь. «Тогда ваше внимание будет занято непосредственно вашей жизнью и успехами, и никакие новости не смогут вывести вас из равновесия», — резюмировала она.

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