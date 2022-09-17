Популярный музыкант объяснил свое желание вернуться в Мавзолей

Свое желание вернуться в Мавзолей Ленина на Красной площади объяснил в беседе с «Москвич Mag» популярный музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Я бы снова посетил Мавзолей! У меня просто очень сильны детские впечатления от этого места», — заявил рокер.

Он рассказал, что впервые посетил российскую столицу, когда учился в шестом классе. Тогда группу детей из его родного города Асбеста Свердловской области отправляли в город-побратим Свердловска — Пльзень в Чехословакии.

«Мы проезжали через Москву, и нам, пионерам, устроили экскурсию. Так я оказался в Мавзолее. На меня тогда это произвело сильнейшее впечатление! Не скажу, что удручающее, но такое давящее. Я бы туда еще раз сходил!» — поделился Самойлов.

Ранее известный писатель Александр Генис назвал Красную площадь архитектурным чудом, а расположенный на ней Мавзолей Ленина — самым красивым реликтом советской власти. «Мавзолей мне чрезвычайно нравится», — признался он.