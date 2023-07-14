61-летняя жена Александра Малинина показала лицо без макияжа
61-летняя жена Александра Малинина раскрыла свой «эликсир здоровья и молодости».
Свой «эликсир здоровья и молодости» раскрыла в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя супруга певца Александра Малинина, врач, кандидат медицинских наук Эмма Малинина.
«Вода с лимоном — это мой эликсир здоровья и молодости. Кстати, этот напиток способствует выработке коллагена», — заявила она в сторис, отметив, что пьет его каждый день.
После этого Малинина опубликовала в ленте снятое дочерью Устиньей видео, где предстала в коротких шортах и без макияжа и назвала еще два важных продукта из своего рациона.
«Овсяная каша, я ем ее три раза в неделю. И яйца, без которых я вообще не живу. Каждый день ем по два яйца», — раскрыла секреты своего питания супруга известного артиста.
Ранее Малинина рассказала об отсутствии потребности в пластических операциях.