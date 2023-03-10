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23:32, 10 марта 2023
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Жена Бориса Щербакова раскрыла содержание писем от поклонницы супруга

Жена актера Щербакова пожаловалась на угрозы от поклонницы мужа.

Борис Щербаков и Татьяна Бронзова.
Борис Щербаков и Татьяна Бронзова.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Содержание писем от поклонницы супруга раскрыла «Комсомольской правде» актриса, сценарист и писатель, жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. Она подтвердила, что у мужа всегда было много поклонниц, но одна из них ей особенно запомнилась.

«Конечно, наличие поклонниц — это хорошо для артиста. Но некоторые из них заставляют понервничать», — призналась Бронзова.

Так, в начале 1980-х ей даже пришлось обратиться в милицию с жалобой на угрозы. Почитательница творчества Щербакова отправила по адресу знаменитой четы письмо, но адресовано оно было не ее кумиру, а его жене. Девушка заявила, что если Щербаков не бросит супругу ради нее, она обольет Бронзову кислотой.

«Оказалась психически больной», — поделилась жена Щербакова.

Ранее сообщалось, что необычное анонимное письмо прислали соседи жительнице подмосковных Люберец. Они пообещали принять меры, если она продолжит кашлять.

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