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11:24, 23 ноября 2022
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31-летняя жена Александра Цекало показала фигуру в купальнике

31-летняя жена Александра Цекало показала фигуру в купальнике
Фото: @darina.ervin

Фигуру в купальнике показала 31-летняя жена 61-летнего шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин. Фото с побережья Флориды она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Помните, как Динь-Динь чуть не умирала каждый раз, когда ей не уделали достаточного внимания? Это я сейчас», — сравнила себя она с героиней популярной сказки «Питер Пэн». Эрвин позирует у океана в парео, накидке и верхней части купальника с глубоким декольте.

Комментаторы восхитились фотографией. «Красиво все», «Дарина, ты секси», — написали они. Фолловеры пожелали жене шоумена хорошего отдыха.

Ранее фотографию с отдыха в Дубае опубликовала жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья. Она отправилась в пятизвездочный отель на популярном курорте вместе с отцом, бизнесменом Кириллом Шубским.

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