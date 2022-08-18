Жена рэпера Джигана похвасталась подарком от мужа

«Что за прекрасное утро, какой роскошный букет», — прокомментировала блогер сюрприз от Джигана. Она сняла видео из лифта в четырехэтажном семейном особняке, показала розы и сообщила, что цветы всегда поднимают ей настроение.

Ранее Самойлова сообщила о переезде в новый дом и показала внутреннее убранство коттеджа. Блогер с мужем и детьми переехала в особняк с бассейном и спа-зоной.