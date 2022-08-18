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Жена рэпера Джигана похвасталась подарком от мужа
Кадр: @samylovaaoxanaa
Подаренным мужем огромным букетом красных роз похвасталась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta) жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова.
«Что за прекрасное утро, какой роскошный букет», — прокомментировала блогер сюрприз от Джигана. Она сняла видео из лифта в четырехэтажном семейном особняке, показала розы и сообщила, что цветы всегда поднимают ей настроение.
Ранее Самойлова сообщила о переезде в новый дом и показала внутреннее убранство коттеджа. Блогер с мужем и детьми переехала в особняк с бассейном и спа-зоной.