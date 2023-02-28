Жена Михаила Галустяна показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме

Фигуру в обтягивающем спортивном костюме показала жена актера и юмориста Михаила Галустяна Виктория. Она опубликовала соответствующий снимок в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Прошел час из полутора тренировки по бегу с тренером. Он спрашивает: "Как ты?" Отвечаю: "Не спрашивай, но я горда собой". "Получается, я горд тобой", — сказал он. До моей цели мне еще бежать и бежать, но каждый шаг приближает меня к результату», — написала она.

Виктория сфотографировала свое отражение в зеркале. На ней желтый костюм: короткий топ и легинсы, а волосы собраны в высокий хвост.

Ранее дизайнер назвала россиянкам скрывающие недостатки фигуры вещи. Первым в списке оказался классический костюм.