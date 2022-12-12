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17:04, 12 декабря 2022
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Жену Газманова в корсете сравнили с Софи Лорен

Жену Газманова в корсете сравнили с Софи Лорен
Фото: @marinagazmanova

С итальянской актрисой и певицей Софи Лорен сравнили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), писательницу Марину Газманову, жену известного певца Олега Газманова. В личном аккаунте она опубликовала смелое фото в корсете.

«Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру все равно, сколько у тебя морщинок и килограммов. Беги, малышка, беги!» — написала Газманова. Она подчеркнула, что выступает за умеренность и индивидуальность, что большое значение для нее имеет страстный аппетит к жизни.

Фолловеры восхитились смелостью и внешним видом Газмановой. «Какая талия!», «Ах, какая фотография!», «Наша Софи Лорен», «Шикарно! Вот что значит любимая и любящая жена», «Умница, красавица», «Как можно быть такой идеальной?», «Очень обаятельна и сексуальна», — написали юзеры в комментариях.

Ранее пикантную фотографию с отдыха на Мальдивах опубликовала в соцсетях жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова. На фото немного видна ее грудь.

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