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03:40, 09 февраля 2023
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Жена Гуфа продемонстрировала фигуру после родов

Жена Гуфа продемонстрировала фигуру после родов
Фото: @yuliyakorolevaa

Фигуру после родов продемонстрировала жена рэпера Гуфа Юлия Королева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Сейчас музыкант с супругой отдыхают в Таиланде.

На снимке Королева позирует на фоне зеркала в темно-сером бикини и белых наушниках. В руке звезда держит стакан с водой. Жена рэпера сообщила подписчикам, что занимается спортом в отпуске.

Комментаторы отметили, что Королева находится в отличной форме. «Юля, почему вы до сих пор не выпускаете марафоны идеального тела», «Вот это тело», «Пошла ставить на заставку. Мотивация», — написали они.

В мае 2022 года родился первенец звездной четы — дочь Тина. Для Королевой это первый ребенок, у Гуфа есть 12-летний сын Сэм от первого брака.

Ранее фигуру после родов показала жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова. Для съемки ролика она надела черный купальник.

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