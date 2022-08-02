Жена Константина Ивлева похвасталась фигурой после родов

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия похвасталась фигурой после родов в видеоролике, опубликованном на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это был невероятный отпуск, который мы провели вдвоем! Я не хотела отвлекаться даже на соцсети. У меня потрясающий, самый внимательный и романтичный муж! Спасибо, Костя, за твою любовь и заботу», — написала Валерия в комментарии под постом.

«Красоточка, с любовью мужа девушка расцветает», «Фигура класс», «Роскошно», «Выглядишь огонь», «Лера, вы молодец», — написали подписчики.

Ивлева впервые стала мамой в начале апреля. У них с Константином родилась дочь Ника. В жизни шефа это не первый ребенок. У него есть еще сын Матвей и дочь Маруся от первого брака.

Ранее Волочкова похвасталась своими ягодицами в ответ на критику хейтеров. Затем Волочкова обратилась к женщинам, которые пишут про нее негативные комментарии в социальных сетях. Она посоветовала им заняться своей фигурой.