Жена Ивлева в бикини показала на фото талию после пластической операции

Талию после пластической операции показала на фотографии на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова.

«Я очень довольна новой талией. Вижу по комментариям, вы тоже! Единственное, немного побаливают ребра и спина», — поделилась блогер со своими подписчиками в сторис.

На фотографии Куденкова позирует спиной к фотоаппарату на фоне воды на отдыхе на Мальдивах. На ней бикини ярко-розового цвета, белая кепка и солнцезащитные очки.

Откровенный снимок супруги известного шеф-повара оценили не все подписчики: некоторые сделали Куденковой комплименты, другие указали, что не следует делиться в социальных сетях такими личными фотографиями.

«Подрастает смена балерине Анастасии Волочковой», «Смотрится красиво, но совсем не понятно, зачем такое интимное фото», «В чем смысл фотографии? Где таинство женщины?», «Очень красиво!», «Я, конечно, против хирургии, но все прекрасно», — прокомментировали юзеры.

Ранее Куденкова показала фигуру через три месяца после родов. Для съемки ролика она надела черный купальник с розовыми завязками, лицо оставила без косметики, а волосы распустила.