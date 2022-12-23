Жена известного певца записала в календарь свой второй день рождения

Жена известного певца Стаса Костюшкина Юлия записала в календарь свой второй день рождения. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она рассказала, как ее миновала участь попасть под огромную глыбу льда, свалившуюся с крыши.

«За долю секунды с крыши дома сорвался увесистый кусок льда, пролетел вмиг 11 этажей, в воздухе расколовшись надвое, и одной половиной упал на мою машину, оставив очень хорошую вмятину на бампере, а второй половиной приземлился в метре от меня», — написала Юлия.

Костюшкина отметила, что в тот момент не успела ничего: ни понять, ни испугаться, ни отпрыгнуть, ни закрыться руками. Она стояла «как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины, и закрывала ее».

«Осознание того, что меня могло не стать, пришло позже. А мысль была только одна после: "Мои дети!" Стало страшно потом, реально, что в этот день меня просто могло не стать», — добавила супруга певца.

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