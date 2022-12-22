В Подмосковье упавший с крыши снег убил подростка

В Подмосковье упавший с крыши ком снега убил 15-летнего подростка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«21 декабря вечером мальчик находился на придомовой территории частного дома, расположенного в одной из деревень Красногорска. В какой-то момент на ребенка с крыши упала насыпь снега, засыпав его. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи, проведя реанимационные мероприятия, констатировала смерть мальчика», — говорится в пресс-релизе.

Следователями произведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Проверку требований законодательства ответственными лицами организовала прокуратура Московской области. В ведомстве отметили, что погибшему было 15 лет.

Ранее в Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.