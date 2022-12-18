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14:31, 18 декабря 2022
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Жена известного хоккеиста опубликовала фото в мини-юбке и кроп-топе

Жена известного хоккеиста опубликовала фото в мини-юбке и кроп-топе
Фото: @anna_kasterova

Фото в мини-юбке и кроп-топе опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) жена известного хоккеиста Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова. На снимке супруга спортсмена позирует перед зеркалом в гардеробной.

Для фото 38-летняя телеведущая надела короткую черную юбку, нежно-розовый кроп-топ и полусапоги на шпильке. «На домашке», — подписала кадр Кастерова.

Фолловеры звезды отметили, что она находится в отличной форме. «Крутая, тоже стремлюсь к такой фигуре», «Шикарная», «Малкину очень повезло с женой, красотка», — написали они в комментариях.

Ранее пользователей сети восхитила фигура телеведущей Виктории Бони. Знаменитость опубликовала фотографию в мини-платье, дополнив образ туфлями на высоком каблуке.

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