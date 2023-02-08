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10:17, 08 февраля 2023
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Жена Костомарова впервые прокомментировала госпитализацию фигуриста

Жена Костомарова впервые прокомментировала госпитализацию фигуриста
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госпитализацию фигуриста Романа Костомарова впервые прокомментировала его жена Оксана Домнина. На своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) спортсменка поздравила супруга с днем рождения и пожелала ему главного: «Только живи!»

«Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддерживать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», — написала она.

Доминина добавила, что не будет давать прессе никаких комментариев о состоянии здоровья супруга, отметив, что он сам, если посчитает нужным, все расскажет, когда поправится.

Ранее стало известно об ампутации стоп у фигуриста Романа Костомарова. Врачи провели операцию с целью остановить некроз.

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