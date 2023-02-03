Люди
15:41, 03 февраля 2023
1 мин.

Стало известно местонахождение уехавшей из России молодой жены Петросяна

Стало известно местонахождение уехавшей из России молодой жены Петросяна
Фото: @bruhunova

О своем местонахождении на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила подписчикам молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Стало известно, что уехавшая из России блогерша находится в Стамбуле без супруга и ребенка.

«Любви не случилось! Очень грязно, бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все!» — поделилась впечатлениями от города Брухунова.

Кроме того, жена известного юмориста возмутилась, что турецкий таксист общался на громкой связи во время поездки из аэропорта в отель.

Ранее Брухунову возмутило поведение таксиста в Москве. Она опубликовала в соцсетях ролик, на котором видно, как во время поездки водитель собирает свои волосы в хвост и в какой-то момент вообще отпускает руль.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.