Молодая жена Петросяна отреагировала на возвращение известного фастфуда

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на возвращение известного фастфуда «Макдоналдс», открывшегося в Москве под новым брендом «Вкусно — и точка». В социальной сети Instagram (принадлежит американской компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) женщина заявила, что рада открытию обновленного ресторана из-за возвращения рабочих мест.

«Минувший день все разговоры только о нем. Чаще в негативном контексте: не то название, не то меню, не те стаканчики под напитки. А я вот рада до невозможности одному: рабочие места! Какое значение имеет цвет эмблемы, если там вкусно (пойду на днях пробовать)?! Главное: люди вернулись на работу!» — написала Брухунова в своем блоге.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала мнение о новом названии «Макдоналдса» — «Вкусно и точка». Она усомнилась в том, что новое наименование приживется.