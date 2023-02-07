Молодая жена Петросяна раскрыла свои принципы женственности

Свои принципы женственности раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

«Это ухоженный внешний вид: всегда чистые волосы, аккуратные ногти и никакого отросшего гель-лака, ненавязчивый парфюм и уместная одежда», — написала знаменитость.

По мнению супруги комика, женственность проявляется и в таких качествах, как деликатность и умение промолчать. В скобках Брухунова уточнила, что в итоге это даст шанс сделать все по-своему.

Ранее жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы. По ее мнению, отлаженный метаболизм влияет на здоровье больше, чем физические нагрузки.