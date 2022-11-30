Люди
15:51, 30 ноября 2022
1 мин.

Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини

Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини
Фото: @zepyur_brutyan

Фотографией в черном бикини поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 26-летняя жена актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян.

«Витамин D», — подписала она фотографию, на которой стоит в открытом купальнике около бассейна лицом к солнцу с зарытыми глазами.

Сейчас молодая артистка отдыхает с супругом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее стало известно, что такие актеры, как Александр Петров, Сергей Безруков, Данила Козловский, Константин Хабенский и Павел Прилучный зарабатывают около полумиллиона рублей за день.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.