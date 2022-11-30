Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини

Фотографией в черном бикини поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 26-летняя жена актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян.

«Витамин D», — подписала она фотографию, на которой стоит в открытом купальнике около бассейна лицом к солнцу с зарытыми глазами.

Сейчас молодая артистка отдыхает с супругом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее стало известно, что такие актеры, как Александр Петров, Сергей Безруков, Данила Козловский, Константин Хабенский и Павел Прилучный зарабатывают около полумиллиона рублей за день.