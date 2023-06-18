Жена Павла Прилучного показала лицо без косметики и восхитила россиян

Лицо без косметики показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян.

«Визажист — солнце», — написала знаменитость, опубликовав сделанную под лучами солнца фотографию. На снимке Брутян позирует в полупрофиль. Ее глаза закрыты, волосы распущены, а не лице нет косметики.

«Вот так выглядит счастливая, довольная собой и уверенная в себе женщина», «Восхищаюсь вашей красотой и мудростью как женщины», «Зепюр, какая вы красивая», «Красотка, такая же ослепительная, как солнце», «Просто шик», «Прекрасна», «Невероятной красоты девушка», — написали поклонники.

Ранее жена Павла Прилучного раскрыла набранный за время беременности вес.