05:25, 24 января 2023
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40-летняя жена Александра Реввы показала лицо без макияжа
Фото: @angelikarevva
Лицо без макияжа показала 40-летняя жена актера Александра Реввы Анжелика в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Супруга звезды отдыхает на Мальдивах.
«Пятьдесят оттенков синего», — подписала Ревва снимок, на котором позирует в воде. На жене артиста — цветастый купальник-бикини и очки для подводного плавания.
«Фигурка бомба», «Разве законно быть такой красивой?», «Эти оттенки украшают вас», — восхитились комментаторы.
Ранее фото без макияжа, сделанное на отдыхе в Таиланде, опубликовала 57-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова. Артистка провела на популярном курорте зимние каникулы.