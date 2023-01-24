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05:25, 24 января 2023
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40-летняя жена Александра Реввы показала лицо без макияжа

40-летняя жена Александра Реввы показала лицо без макияжа
Фото: @angelikarevva

Лицо без макияжа показала 40-летняя жена актера Александра Реввы Анжелика в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Супруга звезды отдыхает на Мальдивах.

«Пятьдесят оттенков синего», — подписала Ревва снимок, на котором позирует в воде. На жене артиста — цветастый купальник-бикини и очки для подводного плавания.

«Фигурка бомба», «Разве законно быть такой красивой?», «Эти оттенки украшают вас», — восхитились комментаторы.

Ранее фото без макияжа, сделанное на отдыхе в Таиланде, опубликовала 57-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова. Артистка провела на популярном курорте зимние каникулы.

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