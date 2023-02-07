Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении

О своем режиме питания при похудении рассказал телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. Секретами по сбросу лишнего веса он поделился на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), своей жены Валерии Куденковой.

Он отметил, что во время похудения важна поддержка близких, потому что одному сложнее себя контролировать. Его, например, поддерживала супруга Валерия. «Мы собрали и выкинули всю запрещенку. Еще договорились о том, что оставим продукты, которые нам нравятся — хлеб, круассаны и все, что сделано из теста, но это можно есть только лишь с утра», — рассказал телеведущий.

По словам Ивлева, в первую половину дня допускаются перекусы, в этой роли хороши продукты с высоким содержанием белка, например, орехи (но не больше 40 граммов). В обед следует переходить на белок с небольшим количеством углеводов. При этом нельзя забывать про горячее питание, в идеале — это суп. Вечером основную часть рациона должна составлять зелень, также допускаются запеченные или вареные рыба и птица.

В борьбе с лишним весом важную роль играет режим питья, поскольку иногда за голод можно принять жажду. За сутки надо выпивать от двух до 2,5 литра воды, уточнил известный повар. И, конечно, важно заниматься спортом. Ивлев отметил, что во время похудения много плавал и катался на велосипеде.

Ранее известная модель поделилась секретом похудения. Она опубликовала свою фотографию в максимальном весе — 70 килограммов.