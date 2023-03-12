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17:07, 12 марта 2023
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Жена Ширвиндта показала лицо и тело без фотошопа

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта продемонстрировала свой купальник и мешки под глазами.

Жена Ширвиндта показала лицо и тело без фотошопа
Фото: @nastya_shirvindt

Лицо и тело без фотошопа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия.

«Хочу быть сегодня самым честным блогером в вашей ленте», — обратилась она к фолловерам и продемонстрировала свое лицо «без фильтров и с мешками под глазами». Она объяснила, что замазывать несовершенства внешности у нее нет настроения.

Жена Ширвиндта показала лицо и тело без фотошопа

Фото: @nastya_shirvindt

После этого Ширвиндт опубликовала в сторис фото в купальнике. «Вот так выглядит мое тело. Не собираюсь ничего прикрывать или урезать», — заявила супруга телеведущего и добавила, что в дни, когда она сильно недовольна собой, она идет в бассейн и бьет там личные рекорды.

Ранее селфи без фильтров опубликовала 40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Таким образом она ответила на комментарии о своем возрасте.

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