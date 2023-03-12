Жена Ширвиндта показала лицо и тело без фотошопа
Жена телеведущего Михаила Ширвиндта продемонстрировала свой купальник и мешки под глазами.
Лицо и тело без фотошопа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия.
«Хочу быть сегодня самым честным блогером в вашей ленте», — обратилась она к фолловерам и продемонстрировала свое лицо «без фильтров и с мешками под глазами». Она объяснила, что замазывать несовершенства внешности у нее нет настроения.
Фото: @nastya_shirvindt
После этого Ширвиндт опубликовала в сторис фото в купальнике. «Вот так выглядит мое тело. Не собираюсь ничего прикрывать или урезать», — заявила супруга телеведущего и добавила, что в дни, когда она сильно недовольна собой, она идет в бассейн и бьет там личные рекорды.
Ранее селфи без фильтров опубликовала 40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Таким образом она ответила на комментарии о своем возрасте.