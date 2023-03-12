Жена Ширвиндта показала лицо и тело без фотошопа

Лицо и тело без фотошопа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия.

«Хочу быть сегодня самым честным блогером в вашей ленте», — обратилась она к фолловерам и продемонстрировала свое лицо «без фильтров и с мешками под глазами». Она объяснила, что замазывать несовершенства внешности у нее нет настроения.