Жена Ширвиндта назвала два признака настоящего москвича
Блогер Анастасия Ширвиндт почувствовала себя москвичкой спустя 28 лет жизни в столице.
Два признака настоящего москвича назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Анастасия Ширвиндт. 33-летняя жена телеведущего Михаила Ширвиндта почувствовала себя москвичкой спустя 28 лет жизни в столице и после двухлетней практики езды за рулем по городу.
«Раньше я думала: чтобы стать здесь своей, нужно стать звездой. Или как минимум очень красивой, очень умной, очень богатой, очень успешной… Комплекс провинциала», — отметила уроженка Саратова.
Теперь я поняла: ты становишься в Москве своим, если умеешь без ущерба себе и окружающим повернуть из крайнего правого ряда на Спиридоновку (и чтобы при этом из соседних машин тебе все улыбались) и можешь провести друзьям экскурсию по всем постройкам Шехтеля
Ширвиндт рассказала, что на днях ей удалось, миновав огромную пробку, нарушив ПДД и уговорив гаишника согласиться с тем, что она ничего не нарушала, совершить «невероятный маневр» и припарковать свою немаленькую машину в узком переулке, «где порой сложно даже разъехаться с встречным авто».
А потом я вышла, окинула взглядом улицу и впервые словила мысль: «Да, это мой город!»
По словам блогера, впервые с момента переезда в Москву она перестала хотеть кому-то или чему-то соответствовать, как-то особенно выглядеть или окружать себя статусными аксессуарами.
«В моем родном Саратове до сих пор бытует мнение, что Москва портит, развращает людей. Меня же она, наоборот, почистила от всего ненужного и наносного. Я поймала себя на том, что вот я, а это мой город, я на месте. И это не он определяет меня, а я его», — заявила она.
Ранее жена Ширвиндта рассказала о полученных в отпуске травмах.