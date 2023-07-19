Жена Ширвиндта назвала два признака настоящего москвича

Два признака настоящего москвича назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Анастасия Ширвиндт. 33-летняя жена телеведущего Михаила Ширвиндта почувствовала себя москвичкой спустя 28 лет жизни в столице и после двухлетней практики езды за рулем по городу.

«Раньше я думала: чтобы стать здесь своей, нужно стать звездой. Или как минимум очень красивой, очень умной, очень богатой, очень успешной… Комплекс провинциала», — отметила уроженка Саратова.