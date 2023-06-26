Жена Ширвиндта рассказала о полученных в отпуске травмах

О полученных в отпуске травмах рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена телеведущего Михаила Ширвиндта блогер Анастасия Ширвиндт. Она пострадала от морского краба и игрушечного пистолета.

«Пока мальчики с радостью кусают свои "фиш энд чипс"… Сладкую мамочку покусало… море!» — написала Шарвиндт, уточнив, что ее за палец ноги цапнул краб. Момент происшествия ее супруг снял на камеру.

Блогер поделилась воспоминанием: когда она еще была беременна и тоже отдыхала на море, она заметила на пляже запутавшегося в водорослях и веревке краба и освободила его. «Кто знает, может быть, сегодняшний укус — это привет из прошлого?» — предположила москвичка.